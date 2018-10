Spannung beim Biathlon auf Schalke

Gelsenkirchen.Bereits zum 17. Mal verwandelt sich die Veltins-Arena am 29. Dezember zum weltweit größten Biathlon-Stadion. Dort, wo normalerweise die Fußballspieler des FC Schalke 04 Tore schießen, fallen an diesem Tag Schüsse aus den Gewehren der internationalen Biathlon-Elite. Die weltcuptaugliche Strecke von knapp 1300 Metern verlangt von den Athleten auf Grund mehrerer Steigungen und Abfahrten eine hohe Leistung. 45 000 begeisterte Zuschauer erleben eine perfekte Mischung aus Spitzensport, Show-Programm und Party. Zudem geht an diesem Tag das Biathlon-Traumpaar Ole Einar Bjørndalen und Darja Domratschewa ein letztes Mal auf die Strecke und setzt mit seinem gemeinsamen Auftritt seiner Karriere einen letzten Höhepunkt. Gänsehautfeeling ist somit programmiert.

Die Fahrt kostet regulär 149 Euro, MORGENCARD PREMIUM-Inhaber zahlen nur 134 Euro. Im Reisepreis enthalten sind die Fahrt im Komfortreisebus ab Mannheim nach Gelsenkirchen und zurück, ein Top-Sitzplatzticket im unteren Rang der Veltins-Arena, Begrüßungsumtrunk und Imbiss im „Bistro Auf Schalke“, ein Sitzkissen und die Reiseleitung. red

Mit MORGENCARD PREMIUM 134 Euro, ohne 149 Euro Biathlon auf Schalke 29. Dezember Veltins-Arena, Gelsenkirchen Info und Buchung über AB Sport–Event, Telefon: 06235/92 96 46, oder per Mail an info@ab-sportevent.de

