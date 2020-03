Spaß für die ganze Familie beim OsterVarieté

Leimen.Das OsterVarieté bringt vom 9. bis 12. April Frühlings-Feeling und Lebensfreude pur nach Leimen. Perfekt für alle, die zu Ostern mal etwas Neues und Außergewöhnliches mit der Familie erleben möchten. Ganz in der Tradition klassischer Varieté-Theater fügt sich ein buntes Unterhaltungsprogramm zu einem unvergesslichen Show-Erlebnis im Portland Forum am Herrenberg zusammen. Das OsterVarieté kombiniert klassische Varieté-Kunst in zwei 50-minütigen Showparts mit innovativen Überraschungen. So entsteht eine Show, die zum ganz besonderen Erlebnis wird. red Verlosung 3x2 Karten OsterVarieté Leimen 9. bis 12. April Portland Forum am Herrenberg, Leimen Einsendeschluss: 17. März Stichwort: Ostervarieté

