Spektakuläre Show begeistert mit Reitkunst

Mannheim.„Cavalluna“ lässt die Besucher am 29. und 30. Juni in der Mannheimer SAP Arena in die unvergessliche Welt der Fantasie eintauchen: Der junge Tahin entdeckt eine Welt jenseits der Realität, in der seine tiefsten Wünsche und Fantasien Wirklichkeit werden. Zwischen verwunschenen Traumwäldern und fantastischen Wesen lernt er die schöne Naia kennen, die ihn mitnimmt auf eine Reise durch ihre wunderbare Welt. Doch als er das geheimnisvolle Mädchen zurück in sein Alltagsleben führen möchte, um dort mit ihr zusammen zu sein, muss er sich einer schwierigen Aufgabe stellen: Er muss lernen, auf sein Schicksal zu vertrauen, um seine Wünsche wahr werden zu lassen. Wird es Tahin gelingen, sein Glück zu finden?

Untermalt werden die Szenen durch atemberaubende Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten und die wundervolle Geschichte zum Leben erwecken. red 10 % Rabatt Cavalluna 29. Juni, 14 und 19 Uhr 30. Juni, 14 Uhr SAP Arena, Mannheim Verlosung 4x2 Karten Einsendeschluss: 18. Juni Stichwort: Cavalluna

