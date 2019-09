Spektakulärer Ausblick

Rottweil.Ziel der MORGENTOUR am 6. Dezember ist der Thyssenkrupp-Testturm. Der 246 Meter hohe Turm dient dem Test sowie der Zertifizierung von Aufzugsinnovationen und trägt so zu erheblichen Verkürzungen der Entwicklungszeit zukünftiger und bereits in der Konstruktionsphase befindlicher Wolkenkratzer auf der ganzen Welt bei. Mit zwölf Schächten und Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 18 Metern pro Sekunde bietet der Turm Möglichkeiten zur Lösung kommender Herausforderungen. Mit der Eröffnung der Besucherplattform in 232 Meter Höhe im Oktober 2017 ist der Turm für alle Weitblick-liebenden Menschen ein herausragendes Ziel geworden. Die spektakuläre Vogelperspektive nach der knapp 30 Sekunden dauernden Fahrt im Panorama-Aufzug wird ein Genuss für die Teilnehmer der MORGENTOUR sein.

Der Nachmittag steht dann ganz im Zeichen des Weihnachtsmarkts. Festliche Atmosphäre und das buntgemischte Angebot laden zum Bummeln und Verweilen in der historischen Innenstadt ein. Umrahmt wird alles von einem weihnachtlichen Programm auf der Bühne vor dem Alten Rathaus. red

Ablauf:

7.30 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10.30 Uhr: Führung mit Besuch der Aussichtsplattform im Thyssenkrupp-Testturm

12 Uhr: Zeit zur freien Verfügung auf dem Weihnachtsmarkt Rottweil

16 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

19 Uhr: Ankunft in Mannheim

Freitag, 6. Dezember 59 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

47,20 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019