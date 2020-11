Spezialisten für gutes Sehen

Mannheim.„Unser erfahrenes Team wird sich weiterhin mit großer Fachkompetenz und großem Engagement für die Kunden von Optik am Markt einsetzen“, gibt Frank Kupper, Augenoptikermeister und Leiter der neuen Hallmann Filiale ein klares Versprechen für die Zukunft ab. „Daran ändert sich nichts, auch wenn Optik am Markt nun zu Optik Hallmann gehört. Das führt zu keiner Einschränkung unseres Angebotes. Im Gegenteil: Unsere Angebotspalette ist noch breiter geworden.“

Kupper und seine kompetenten Mitarbeiter werden auch künftig die Spezialisten für alles rund um Brillen und Linsen in Mannheim bleiben. Das neu umgebaute und komplett modernisierte Kompetenzzentrum verfügt über individuelle Technik, die immer auf dem neuesten Stand ist. In der eigenen Werkstatt können alle notwendigen Reparaturen und Anpassungen direkt und in der Regel ohne große Wartezeit vorgenommen werden.

Optik Hallmann hält ein großes Sortiment stylischer und klassischer Fassungen stets vorrätig. Eine fachkundige und individuell abgestimmte Beratung ermöglicht es jedem Kunden, die für ihn optimale Brille auswählen zu können. Dazu gehören dann die optimal gefertigten Gläser, die gemäß Verordnung und Augenüberprüfung eingepasst werden. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.11.2020