Spieglein, Spieglein an der Wand...

Schwetzingen/Mannheim.Fantastische Abenteuer, vergiftetes Obst und ein mysteriöser Trank: Das Theater Liberi entführt in seinem neuesten Musical-Highlight „Schneewittchen“ am 28. Februar im Rokokotheater in Schwetzingen und am 8. März im Mannheimer Capitol Groß und Klein auf eine spannende Reise ins Märchenland. Temporeiche Eigenkompositionen, viel Energie und jede Menge Humor sorgen für ein unvergessliches Live-Erlebnis für die ganze Familie: Die mitreißenden Songs werden stimmgewaltig auf die Bühne gebracht. Rasante Choreografien unterstreichen die eingängigen Hits. red 20 % Rabatt Schneewittchen 28. Februar, 16 Uhr Rokokotheater, Schwetzingen 8. März, 15 Uhr Capitol, Mannheim

Verlosung je 3x2 Karten Einsendeschluss: 4. Februar Stichwort: Schneewittchen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020