Starke Auftritte in der Stadthalle

Hockenheim.Das Programm in der Hockenheimer Stadthalle hat es in sich: Gleich drei Hochkaräter sind Anfang Herbst in der Rennstadt zu Gast.

Rolf Miller präsentiert sein Programm „Obacht Miller“ am Freitag, 20. September. Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit.

Der Storb ist am 10. Oktober mit seinem Programm „Radioaktiv“ zu Gast. Mit seiner angriffslustigen, unverschämt unverblümten Art thematisiert Der Storb das, was ihn umtreibt und spricht aus, was sich die meisten nicht mal trauen zu denken. Ob Winetastings, Freunde mit Weber Grill oder Windeln für Erwachsene – Der Storb nimmt kein Blatt vor den Mund.

„Nur mal angenommen“ heißt es am 15. Oktober, wenn Bruno Jonas in der Stadthalle auftritt. „Viele glauben, dass sie annehmen müssen, was ihnen geboten wird. Aber immer mehr Menschen können nicht mehr glauben, dass es so weiter gehen soll, wie bisher“, heißt es bei Bruno Jonas. Er setzt sich mit den zahlreichen Annahmen des Alltags auseinander. red

10 % Rabatt Rolf Miller 20. September, 20 Uhr Der Storb 10. Oktober, 20 Uhr Bruno Jonas 15. Oktober, 20 Uhr Stadthalle, Hockenheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019