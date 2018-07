Stars bei Holiday on Ice

Anzeige

Mannheim.In den vergangenen 75 Jahren hat sich Holiday on Ice von einer klassischen Eisrevue zu einem modernen Showformat entwickelt und fasziniert mit seinen Produktionen längst nicht mehr nur Eiskunstlauf-Liebhaber. Internationale Profi-Läufer und Akrobaten zaubern jedes Jahr aufs Neue spektakuläre Inszenierungen aufs Eis und begeistern mit jährlich wechselnden Tour-Produktionen ein Millionenpublikum.

Dieses Jahr feiert der Eisshow-Gigant sein 75-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass lädt der Publikumsmagnet mit bis heute über 330 Millionen Zuschauern ein, bisher nicht dagewesene Eiskunstlauf-Performances auf höchstem künstlerischem und athletischem Niveau live mitzuerleben.

„Holiday on Ice inszeniert jedes Jahr neue spektakuläre und mitreißende Shows auf künstlerischem und sportlichem Hochleistungsniveau. Zum 75-jährigen Jubiläum erschaffen wir gemeinsam ein Entertainment-Erlebnis, das die Welt noch nicht gesehen hat“, sagt der erfahrene Creative Director Kim Gavin. Vom 1. bis 3. Februar 2019 gastiert Holiday on Ice mit einer neuen Show in Mannheim (SAP Arena). Am 1. Februar um 19.30 Uhr werden die Olympiasieger und Weltmeister Aljona Savchenko und Bruno Massot mit zwei emotionalen Paarperformances und im Showfinale auf der Eisbühne zu erleben sein.