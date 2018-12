Stars im Schlosspark

Weinheim.Sie gehören unangefochten zur Speerspitze der deutschsprachigen Top-Künstler – Revolverheld. Im Gepäck haben sie am 26. Juli 2019 nicht nur die Hits ihres fünften Studioalbums wie „Immer noch fühlen“ oder „Liebe auf Distanz“, sondern auch weitere Meilensteine ihres Schaffens à la „Halt dich am mir fest“, „Spinner“ oder „Ich lass für dich das Licht an“, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer Portion Humor werden sie ihr Publikum im Schlosspark Weinheim immer wieder auf’s Neue begeistern.

Dieter Thomas Kuhn und Band-Konzerte bringen Menschen zusammen, die nettesten und verrücktesten Menschen der Welt. Jedes Kuhn-Konzert bringt Farbe in die Städte. Schon der Anfahrtsweg zur Konzertlocation ist ein farbenfrohes Happening. Kuhn-Konzerte sind Familientreffen, die „Kuhnis“ genannten Anhänger sind eine verschworene Gemeinschaft, die jeden gerne in ihrer Mitte aufnehmen. Am 27. Juli 2019 im Schlosspark Weinheim geht es nicht um Schlager im herkömmlichen Sinn, dort wird Schlager neu interpretiert.

Seine Titel sind Hits – „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ oder „Roulette“ – jeder kennt sie, jeder singt sie mit. An Max Giesinger kommt keiner vorbei. Und er ist schon lange nicht mehr nur wegen seiner Teilnahme bei „The Voice of Germany“ bekannt. Gemeinsam mit Senkrechtstarterin Lea und unterstützt von Newcomer Tom Gregory und Social-Media-Star Moritz Garth steht er am 28. Juli 2019 auf der Bühne im Schlosspark Weinheim.

10 % Rabatt Revolverheld 26. Juli 2019, 20 Uhr Dieter Thomas Kuhn und Band 27. Juli 2019, 20 Uhr Max Giesinger 28. Juli 2019, 18 Uhr Schlosspark Weinheim red

