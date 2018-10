sunshine live holt die 90er auf die Bühne

Künstler wie Masterboy versprechen gute Stimmung. © sunshine live

Mannheim.Am 24. November begrüßt sunshine live zum ersten Mal die britische Boy-Band East 17 bei „Die 90er Live on Stage“ in der Maimarkthalle in Mannheim, die mit Hits wie „It´s Alright“ und „House of Love“ ihren Durchbruch feierte. Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist das Eurodance-Duo Snap! mit „Rhythm Is A Dancer“, einem der wohl eingängigsten 90er-Hits. Das Dancefloor-Projekt ICE MC tritt nach über zehn Jahren wieder in Deutschland auf.

Ebenfalls zum ersten Mal bei Europas größtem 90er Line Up am Start sind DJ Hooligan, und Brooklyn Bounce DJ. Nicht fehlen dürfen zudem Charly Lownoise und die deutsch-griechischen DJane Marusha. Das Publikum darf sich auf weitere Hochkaräter wie Culture Beat, Alexia, Mark’Oh, DJ Quicksilver, Masterboy & Beatrix Delgado, DJ Sash, DUNE, Kai Tracid, das Captain Hollywood Project und Captain Jack freuen. Bei der Show werden bis zu 12 000 Besucher erwartet, die VIP-Tickets sind bereits ausverkauft. Weitere Informationen unter www.die90er.de. red

Verlosung 3x2 Karten sunshine live 90er Party 24. November, 20 Uhr Maimarkthalle, Mannheim Einsendeschluss: 16. Oktober 2018 Stichwort: sunshine live

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.10.2018