Anzeige

Warendorf.Vor der stimmungsvollen Kulisse der historischen Stallanlagen verwandelt sich das Nordrhein-Westfälische Landgestüt in Warendorf alljährlich im August zu einem Konzertsaal unter freiem Himmel. Teilnehmer der Tour von Samstag, 11., bis Sonntag, 12. August, erleben die edlen Landbeschäler, die sich auf dem festlich illuminierten Paradeplatz zu den eingängigen Melodien des Live-Orchesters bewegen und anspruchsvolle Dressurvorstellungen, Quadrillen und Sprünge darbieten. Unter dem Motto „A Movie Symphonie“ sorgen beliebte Filmmelodien im Einklang mit den anspruchsvollen und abwechslungsreichen Choreographien der vierbeinigen Protagonisten für ein begeisterndes Gänsehautfeeling.

Die zweitägige Reise startet am Samstagmorgen von Mannheim aus ins Münsterland und wird von einer kompetenten Reiseleitung begleitet. Ein besonderes Highlight dieser Tour: die Warendorfer Pferdeprozession in der festlich geschmückten Altstadt am Nachmittag. Zum Abendessen gibt es ein deftiges Buffet im Brauhaus Warintharpa. Für die „Symphonie der Hengste“ sind Top-Eintrittskarten am Samstagabend inbegriffen. Übernachtet und gefrühstückt wird im Landhotel Westermann in Oelde-Lette unweit von Warendorf. Am Sonntagvormittag wird das Gestüt unter fachkundiger Führung besichtigt. Abschließend besteht die Möglichkeit, in einem ländlichen Bauerncafé zu Mittag zu essen. Zusätzlich bekommt man ein Sitzkissen als Willkommensgeschenk.

Regulär kostet die Reise 279 Euro pro Person im Doppelzimmer mit einem Einzelzimmer-Zuschlag von 15 Euro.