Weilbach/Amorbach.Unter dem Motto „Marzipan und Schnaps“ führt die MORGENTOUR ihre Teilnehmer am 17. Mai nach Weilbach und Amorbach.

In Weilbach wird die Odenwälder Marzipankonditorei, die im Jahre 1977 vom Konditormeister Gerd Zuber gegründet wurde, besichtigt. Die Marzipanrohmasse besteht hauptsächlich aus gemahlenen Mandeln und Zucker. Die braunen Mandeln werden gebrüht und geschält, anschließend gewaschen, grob zerkleinert und mit den notwendigen Mengen an Zucker und den anderen Zutaten angesetzt und durch Walzen fein zerrieben. Die breiartige Masse wird unter Rühren so lange erhitzt bis sich der Wassergehalt auf den vorher festgelegten Wert vermindert hat. In Handarbeit werden die Motive hergestellt, um eine größtmögliche Detailtreue zu erreichen. In der Marzipanwelt können die hübschen Leckereien bestaunt und für den persönlichen Genuss gekauft werden.

Nach dem Mittagessen geht es für die MORGENTOUR-Teilnehmer weiter nach Amorbach zur Edelobstbrennerei Bauer. Die Brennerei Bauer ist seit 1971 für ihre besonderen Spirituosen-Spezialitäten, Brände und Liköre bekannt. Zu den Spezialitäten gehören die beliebten „Wildsau-Tropfen“, die es mit der fruchtigen Himbeernote, als Kräuterlikör, „Wildsau-Willi“ (Williamsbirne) und als Kräuterbitterlikör mit dem Namen „Wildsau-Bitter“ gibt. Die Serie wurde ergänzt durch „Wildsau-Nuss“, mit der feinen nussigen Note. „Bauer’s Wildsautropfen“ sind einzigartig auf dem europäischen Spirituosenmarkt. red