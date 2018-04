Anzeige

Stuttgart.Den neuesten Fall der Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz erzählen Martin Eigler und Sönke Lars Neuwöhner aus der Perspektive eines Verdächtigen. Bei der Premiere am 18. Mai, die im Rahmen des SWR Sommerfestivals (18. bis 21. Mai) auf dem Stuttgarter Schlossplatz stattfindet, wird es spannend: Welche Folgen hat es für einen Menschen, in den Umkreis einer Mordermittlung zu geraten?

Der „Tatort – Der Mann, der lügt“ erzählt einen Mordfall aus der Sicht eines Verdächtigen, dessen Leben die Kommissare immer intensiver durchleuchten, weil ihm immer mehr Ungereimtheiten nachgewiesen werden können.

Es beginnt mit einer kurzen Befragung, als Thorsten Lannert und Sebastian Bootz die Ermittlungen im Mordfall Uwe Berger in Angriff nehmen: Warum stand sein Name im Terminkalender des Ermordeten, wird Jakob Gregorowicz gefragt. Ein Irrtum, antwortet Jakob, er sei keineswegs mit dem Opfer verabredet gewesen, und glaubt die Sache sei damit erledigt. Doch schon bald können die Kommissare ihm nachweisen, dass seine Aussage unvollständig war. Sie bohren immer weiter nach, reden auch mit seiner Frau Katharina. Jakob glaubt, plausible Erklärungen zu liefern, trotzdem tauchen neue Unstimmigkeiten auf. Bald stellt auch Katharina Fragen, sie bekommt Zweifel an den Aussagen ihres Mannes. Jakob gerät in Bedrängnis. red Verlosung Meet & Greet mit exklusiver Backstageführung SWR Tatort Premiere 18. Mai 2018, Uhr Schlossplatz, Stuttgart Einsendeschluss: 24. April 2018 Stichwort: Tatort