Tatort-Premiere beim SWR Sommerfestival

Stuttgart.Wurde der Tote in ihrem neuesten Fall Opfer eines Ritualmords? Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) beharren bei ihren Ermittlungen auf Fakten, während die Verdächtigen mit Weisheit aus ferner Vergangenheit argumentieren. Der neueste Fall der Stuttgarter Kommissare feiert am 7. Juni im Rahmen des SWR Sommerfestivals (7. bis 10. Juni) auf dem Schlossplatz in Stuttgart Premiere. Inhaber der MORGENCARD PREMIUM haben die exklusive Chance vor der Premiere ein Meet & Greet mit den beiden Hauptdarstellern zu gewinnen.

Auf einem Bergplateau vor den Toren Stuttgarts wird die Leiche von Marcel Richter gefunden. Der Ort ist nicht nur einsam, es finden sich bei dem Toten auch magische Requisiten, die signalisieren, dass der Student Opfer eines Ritualmordes geworden sein könnte. Die Kommissare Lannert und Bootz forschen deshalb nach Verbindungen zu okkultistischen Kreisen. Gab es keine, meinen sowohl Marcels Mutter als auch Diana Jäger, eine Kommilitonin. Eine Adresse, die die Kommissare bei Richter finden, führt sie zu Emil Luxinger. Der behauptet, vom Toten bestohlen worden zu sein und ihn deshalb mit einem Schadenszauber belegt zu haben. red Verlosung Meet & Greet mit exklusiver Backstageführung SWR Tatortpremiere 7. Juni, 20 Uhr Schlossplatz, Stuttgart Einsendeschluss: 3. Mai Stichwort: Tatort

