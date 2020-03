Telefonische Gesundheitsberatung

Stefanie Wack © Wack

Mannheim.Aus aktuellem Anlass bietet Stefanie Wack, Krankenschwester und Gesundheitscoach, für alle Inhaber der MORGENCARD PREMIUM, die an Gesundheitsthemen wie Stressmanagement, Schlafstörungen beenden, Entspannung, gesunde Ernährung, Gewichtsreduktion und Bewegung interessiert sind, eine Rabattaktion an. Im Coaching per Telefon oder via Skype berät Stefanie Wack jeden individuell, wie er auch im Moment gut für sein Wohlbefinden sorgen kann. Sie kann einem in dieser, für viele schwierigen Zeit, kompetent helfen. Nähere Infos erhalten Interessierte unter 0157/80 83 35 82 oder unter www.StefanieWack.de (Kontaktformular).

10 % Rabatt Gesundheitscoach Stefanie Wack MORGENCARD PREMIUM-Inha-ber erhalten vom 1. bis 10. April 10 % Rabatt auch auf die 6er- sowie die 10er-Karte. Das Angebot gilt bei Buchung und Überweisung bis zum 10. April. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.04.2020