Die Suppe löffeln und dabei einen Mordfall aufklären? Wie passt das denn zusammen? Ganz klar: beim Kriminal Comedy Dinner. Am 4. Oktober verwandelt sich das „Bootshaus“ in Mannheim in einen spannenden Tatort. Makaber geht’s hier aber gar nicht zu – die Gäste dürfen beim interaktiven Theaterstück „Testament à la Carte“ miträtseln, Fragen stellen oder auch einfach nur zugucken. Und dabei natürlich ein delikates Drei-Gänge-Menü genießen.

Wie ist der berühmte Wissenschaftler Professor William Chattney ums Leben gekommen? Detective Johnson, der Notar Mr. Green und sein Assistent Manfred, sowie Herbert Wandschneider und Dr. Sten-Gelle machen alles, um mit den Kriminal-Dinner-Gästen das Rätsel zu lösen n

