Mannheim.In der Liste der 20 erfolgreichsten Filme weltweit belegen Harry-Potter-Produktionen gleich sechs Plätze. Entsprechend populär wurden die Soundtracks von John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexander Desplat. Am 24. Februar kommt mit „The Music of Harry Potter“ der einzigartige Sound auf die Bühne des Mannheimer Rosengarten.

„The Music of Harry Potter“ ist ein magischer Abend der ganz besonderen Art: klangvoll, stimmungsvoll und einzigartig. Mit modernster Technologie wird das gewaltige Ensemble der Cinema Festival Symphonics unter Leitung des renommierten Dirigenten Stephen Ellery die Harry Potter Fans am 24. Februar im Mannheimer Rosengarten auf eine musikalische Reise durch alle acht Harry-Potter-Filme mitnehmen.

Solisten, Chor und Orchester zelebrieren eine einzigartige Klangwucht, die das Publikum voll und ganz in die Welt der Magie eintauchen lässt und für viele Gänsehautmomente sorgt. Aufwändige Leinwand-Animationen und visuelle Effekte lassen die Emotionen des Publikums zusätzlich in neue Höhen schlagen. red 15 % Rabatt The Music of Harry Potter 24. Februar, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.01.2020