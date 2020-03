„The Super Trouper Tour“

Mannheim.Doppelplatin, Platz eins in Schweden und in Großbritannien und somit eines der erfolgreichsten und prägendsten ABBA-Alben aller Zeiten: „Super Trouper“ wurde 1980 veröffentlicht und feiert somit 2020 40-jähriges Jubiläum. „ABBAMANIA“ zelebriert diesen besonderen Geburtstag mit einer schillernden, einzigartigen und abbatastischen „Super Trouper Tour“, die die Zuschauer am 28. Mai in der SAP Arena in Mannheim begeistern wird.

Doch wird nicht nur der Geburtstag des Erfolgsalbums „Super Trouper“ gefeiert, sondern auch der des gleichnamigen Songs, der im selben Jahr veröffentlicht wurde. Beide Veröffentlichungen zeigen einmal mehr den unvergleichlichen Erfolg, den die schwedische Supergroup zu ihrer Schaffenszeit verbuchen konnte. Die Single erreichte in sechs Ländern Platz eins. ABBA erreichte mit „Super Trouper“ in Deutschland das vorletzte, in Großbritannien das letzte Mal Platz eins. Ein Grund mehr, sich mit „ABBAMANIA“ wieder in die glitzernde Blütezeit zurückzubegeben, in der mit Plateauschuh, Fledermausärmel und Kopfband die Welt regiert wurde. Mit weiteren ABBA-Hits, zum Beispiel „Dancing Queen“, Waterloo“ oder „Honey Honey“, wird das „ABBAMANIA“-Ensemble mit Energie und fesselnden Performances das Publikum mitreißen.

Die Band Waterloo, Musiker des renommierten London Symphonic Rock Orchestra, die Hauptdarstellerinnen Maria Höglund (Anni-Frid) und Ulrika Gustafson (Agnetha) sowie Originalmusiker und Saxophonist Ulf Andersson werden alle Register ziehen, um der legendären Band Tribut zu zollen und den treuen Fans eine unvergleichliche Show zu präsentieren.

ABBAMANIA THE SHOW 28. Mai, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim

