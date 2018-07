Tom Jones im Schwetzinger Schlossgarten

Anzeige

Schwetzingen.Über fünf Jahrzehnte hinweg begeistert der inzwischen 76-Jährige sein Publikum als Live-Performer sowie mit seinen zahlreichen Hits. Und gerade die Kritiken für seine letzten Alben „Long Lost Suitcase“, „Spirit In The Room“ und „Praise & Blame“ zählen zu den besten seiner Laufbahn. Am Samstag, 4. August, kommt Tom Jones um 20 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Als Clubsänger tingelte er ab 1964 durch die Londoner Bars. Im Jahr 1965 sang er den Titelsong zum James Bond Film „Feuerball“ (Thunderball). Zu Beginn der 80er Jahre wurde es etwas stiller um ihn, aber 1987 gelang ihm mit „A Boy from Nowhere“ ein weiterer Hit. 1988 coverte Jones zusammen mit den Electronic-Avantgardisten Art Of Noise die Prince-Komposition „Kiss“. Im Jahr 2000 landete er mit dem von Mousse T. geschriebenen und produzierten Song „Sex Bomb“ einen Hit. red Verlosung 5x2 Karten 10 % Rabatt Tom Jones 4. August 2018, 20 Uhr Schlossgarten Schwetzingen Einsendeschluss: 24. Juli 2018 Stichwort: Tom Jones