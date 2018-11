Mannheim.Die Live-Umsetzung preisgekrönter BBC-Naturdokumentationen geht im Frühjahr 2019 mit „Unser blauer Planet II – Live in Concert“ weiter. Am 2. März 2019 gastiert die spektakuläre Show in der SAP Arena Mannheim und wird von Dirk Steffens moderiert.

Während der vier Jahre dauernden Drehzeit für Blue Planet II wagten sich die Teams auf 125 Expeditionen, reisten in 39 Länder, filmten auf allen Kontinenten und in jedem Ozean. Sie verbrachten 6000 Stunden auf Tauchgängen, davon allein 1000 Stunden in Unterseebooten. Einige dieser Expeditionen waren logistisch mit Reisen in den Weltraum zu vergleichen, so groß war der Aufwand. Dabei begegneten die Kamerateams Lebewesen, die so fremdartig wirkten, als kämen sie wirklich von einem anderen Planeten. Revolutionäre Technik erlaubte Einblicke, von denen die Macher der Vorläuferserie nicht mal zu träumen wagten. Mit Hilfe von Endoskop-, Restlicht-, Schlepp- und Saug-Kameras, Tauchrobotern und neuestem Unterwasser-Equipment wagten sich die Teams länger und tiefer hinab als jemals zuvor. So konnten sie nicht nur neue (Unterwasser-)Welten betreten, sondern entdeckten neue Arten und beobachteten bislang unbekannte Verhaltensweisen der Meeresbewohner. red 10 % Rabatt Unser blauer Planet II – Live in Concert 2. März 2019, 20 Uhr SAP Arena, Mannheim

