Unterhaltung für Groß und Klein im Odenwald

odenwald.In Wald-Michelbach garantiert die Sommerrodelbahn auf 1000 Metern Spaß für die ganze Familie. Die Besucher sausen mit atemberaubender Geschwindigkeit durch zwei spektakuläre Kreisel und erleben Fahrspaß pur. Ein weiteres Highlight ist das Kletterlabyrinth für die kleinen Abenteurer von drei bis zwölf Jahren. Hier können die Kinder ohne Kletterausrüstung über verschiedene Strecken klettern, da alle Übungen in Netztunneln errichtet wurden. Die Übungen sind angelehnt an die Kletterparcours des Kletterwaldes. Dieser befindet sich direkt neben der Sommerrodelbahn und verfügt über zehn abwechslungsreiche Parcours, die von bodennah bis in luftiger Höhe von 14 Metern verlaufen. Die gesamte Kletterdauer für alle Parcours liegt bei circa drei Stunden. Insgesamt gibt es im Kletterwald über 84 abwechslungsreichen Kletterübungen.

Auf Schienen durch den Odenwald geht es bei einer Fahrt mit den Solardraisinen der Überwaldbahn. Die rund zehn Kilometer der wunderschönen, denkmalgeschützten Eisenbahnstrecke zwischen Mörlenbach und Wald-Michelbach sind dank der Unterstützung des Elektromotors spielend einfach zu meistern. Ähnlich wie bei einem E-Bike springt der Elektromotor zur Unterstützung an, wenn man in die Pedale tritt. So genießt man ganz entspannt die Odenwälder Wald- und Wiesenlandschaften, die Ausblicke von den drei Sandsteinviadukten und man staunt über die Felsformationen in den beiden Tunnelabschnitten. Die Fahrt mit der Solardraisine verspricht ein einmaliges Fahr- und Freizeitvergnügen. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019