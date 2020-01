Unterwegs im schönen Rheingau

Eltville.Kiedrich ist ein typisches Weindorf, das sich dem auswärtigen Betrachter als Kleinod im oberen Rheingau bietet. Das Dorf hat das Glück gehabt nie durch Krieg oder Brand zerstört zu werden, so dass vor allem der historische Ortskern um den Marktplatz erhalten blieb. Denkmalpflege wird groß geschrieben. So präsentiert sich das Rathaus aus dem Jahre 1585 mit dem Renaissance-Erkern gegenüber der ehrwürdigen St. Valentinuskirche. Davon können sich die Teilnehmer der MORGENTOUR am 2. April überzeugen lassen.

Später geht es für die Gruppe weiter nach Eltville. Der Name Eltville geht vermutlich auf „alta villa“ zurück, was „höher gelegene Siedlung“ bedeutet und von einer langen Geschichte zeugt. Schon 1332 erhielt Eltville Stadtrechte und ist damit die älteste Stadt im Rheingau. Wie alle Orte am Rhein war Eltville bis ins 19. Jahrhundert hinein auf den Strom ausgerichtet. Er war Hauptverkehrs- und Handelstraße.

Der historische Ortskern bildet ein ehemals mit einer Stadtmauer umgebenes Viereck. Das Rheinufer mit seinen historischen Bauwerken und den Resten der Stadtbefestigung präsentiert sich heute als ein in mehr als sieben Jahrhunderten von Landesherren, Kirche, Adel und Bürgern geschaffenes Architekturkunstwerk. red

Ablauf:

8.45 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10.30 Uhr: Führung „Kunst und Kirche im gotischen Weindorf Kiedrich“

12 Uhr: Ende der Führung; Fahrt nach Eltville; Zeit zur freien Verfügung

14.30 Uhr: Führung durch die historische Altstadt Eltvilles

16.15 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

17.45 Uhr: Ankunft in Mannheim Donnerstag, 2. April 45 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

36 Euro

