Unvergessliche Momente erleben

Heidelberg.Im WinterVarieté im Tiergarten Heidelberg erleben Gäste einen Abend, der alle Sinne inspiriert. In Wohlfühlatmosphäre hat jeder freie Sicht auf atemberaubende Akrobatik sowie verführerische Tanzchoreographien in traumhafter Kulisse. Mit 250 Gästen pro Show bleibt das angenehme und familiäre Feeling fester Bestandteil des Konzepts, was Faszination und Leidenschaft für alle Generationen bedeutet. Das Showerlebnis mit einzigartigen, preisgekrönten Künstlern und modernster Technik bedeutet Passion – Momente, die direkt ins Gefühl übergehen und somit unvergesslich werden.

Kulinarisch erreicht das WinterVarieté Superlative. Für alle, die eine authentische, kreative und feine Küche schätzen gehen hier die Sterne auf. Die renommierte Heidelberger GVO Cateringkultur und deren Küchendirektor Thomas Kaiser haben mit all ihrer Leidenschaft ein perfekt abgestimmtes, winterliches Gourmet-3-Gang-Menü kreiert. Erstmals öffnet die exklusive und winterlich bezaubernde Show Arena zusätzlich bereits tagsüber ab Dezember jeden Samstag zu einem exquisiten WinterVarieté Brunch. red

Verlosung 3x2 Karten WinterVarieté 23. Dezember,19.30 Uhr Am Tiergartenbad, Heidelberg Einsendeschluss: 10. Dezember Stichwort: Wintervarieté

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019