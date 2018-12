Urlaubs-Feeling beim ReiseMarkt

Mannheim.Vom 4. bis 6. Januar 2019 versetzt der 25. ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz täglich von 10 bis 18 Uhr seine Besucher mit vielfältigen Angeboten für die schönste Zeit im Jahr in Urlaubslaune. Ob Wanderer, Fahrradfahrer oder Camper, ob sportlich oder Kultur-Fan, ob Abenteurer oder Gruppenreisender – in der ganzen Mannheimer Maimarkthalle kann man sich über Destinationen in aller Welt, Neuigkeiten und aktuelle Trends informieren, den persönlichen Traumurlaub finden, Messeschnäppchen ergattern und Wunschreisen auch gleich buchen. Nationale und internationale Aussteller aus der Tourismusbranche informieren über Angebote aus den Bereichen Reisen, Freizeit und Erholung. Vom Wellness-, Aktiv- oder Jugendurlaub über Schiffs- und Busreisen, Kreuzfahrten, Pauschal- und Individualreisen, Flugreisen bis hin zu Hotelurlaub und Städtetrips wird für jeden Urlaubstyp das passende Programm geboten.

Von Mannheim bis Bora-Bora: Mit Zielen in der Nähe, in ganz Deutschland, im benachbarten Ausland und in exotischen Weltregionen auf allen Kontinenten bleibt kein Reisewunsch offen. red Exklusiver Rabatt ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz 4. bis 6. Januar 2019 Maimarkthalle, Mannheim MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten bei Vorlage der Karte auf den Einzeleintrittspreis 2 Euro und auf die Familienkarte 3 Euro Rabatt. Gültig für eine Person pro MORGENCARD PREMIUM.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018