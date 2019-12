Urlaubs-Feeling beim ReiseMarkt

Mannheim.Vom 4. bis 6. Januar 2020 – diesmal von Samstag bis Montag – will der ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz täglich von 10 bis 18 Uhr seine Besucher mit vielfältigen Angeboten für die schönste Zeit des Jahres in Urlaubslaune versetzen. Der Hauch der großen weiten Welt weht dann durch die Mannheimer Maimarkthalle. Afrika, Nord- und Südamerika, Asien, Australien, Europa und natürlich Deutschland und die Metropolregion bieten eine Vielzahl an faszinierenden Zielen: Von exotisch bis gemütlich ist alles dabei. Kreuzfahrtfans, Radfahrer und Caravan-Liebhaber kommen im größten „Reisebüro“ des Rhein-Neckar-Raums ebenso auf ihre Kosten wie Städtereisende, Abenteurer, Wellness- oder Bus-Urlauber – ob älter oder jünger, allein oder in der Gruppe, individuell oder pauschal, nur für einen Tag oder auch länger.

In der ganzen Maimarkthalle kann man sich an den Ständen, in den Urlaubskinos und bei den Weltenbummler-Vorträgen über Destinationen in aller Welt, Neuigkeiten und aktuelle Trends informieren, an der Tombola teilnehmen, Messeschnäppchen ergattern und auch Wunschreisen gleich buchen. red Exklusiver Rabatt ReiseMarkt Rhein-Neckar-Pfalz 4. bis 6. Januar 2020 Maimarkthalle, Mannheim MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten bei Vorlage der Karte auf den Einzeleintrittspreis 2 Euro und auf die Familienkarte 3 Euro Rabatt. Gültig für eine Person pro MORGENCARD PREMIUM.

