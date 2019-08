van Gogh – Geschichte einer Deutschen Liebe

Frankfurt.Das Städel Museum in Frankfurt zeigt eine großangelegte Ausstellung zu Vincent van Gogh (1853–1890). Die umfangreiche Präsentation thematisiert zum einen die besondere Rolle, die deutsche Galeristen, Sammler, Kritiker und Museen für die Erfolgsgeschichte des Vorreiters der modernen Malerei spielten. Zum anderen wird die Bedeutung van Goghs als Vorbild für die Kunst des deutschen Expressionismus beleuchtet. Zu sehen sind etwa 140 Gemälde und Arbeiten auf Papier, darunter etwa 50 zentrale Werke des Künstlers. Die Ausstellung, die am 30. Oktober und 7. November das Ziel der MORGENTOUR ist, nimmt das OEuvre van Goghs erstmalig umfassend im Kontext seiner Rezeption in Deutschland in den Blick. Den Ausgangspunkt bildet eine Auswahl von Schlüsselwerken aus allen Schaffensphasen des Malers. Darauf aufbauend widmet sich die Präsentation seiner Bedeutung für die Entwicklung der deutschen Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts. red

Ablauf:

9 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Führung durch die Ausstellung „van Gogh“ das Städel Museums

12.30 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

15.30 Uhr: Rückfahrt nach Bensheim/Mannheim

17 Uhr: Ankunft in Bensheim

17.30 Uhr: Ankunft in Mann-heim Zustieg auch in Bensheim möglich

Mittwoch, 30. Oktober, und Donnerstag, 7. November 53 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

42,40 Euro

