Verwöhnprogramm im „House of Beauty“

Mannheim.Seit 2004 betreibt Reza Shari sein „House of Beauty“ mit seinem Team am Mannheimer Wasserturm. Zwei Jahre später gründete der gebürtige Iraner seine Make-Up-Akademie, für die er am 28. Oktober 2017 bei der Galaveranstaltung zum Großen Preis des Mittelstandes in Berlin mit dem Sonderpreis „Junge Wirtschaft 2017“ ausgezeichnet wurde. Damit kann sich Shari zusammen mit seinem Team von Make-up-Artisten und Azubis zu Deutschlands besten Nachwuchsunternehmen des Mittelstandes zählen. Er war als einziger in ganz Baden-Württemberg nominiert und setzte sich gegen fast 5000 Konkurrenten aus ganz Deutschland durch. Der Preis gilt als der Oskar für den Mittelstand und wird einmal im Jahr verliehen.

Reza Sharis berufliche Wurzeln sind in Paris und Basel bei führenden Beauty-Marken wie Lancaster, Elizabeth Arden und Clarins zu finden. Er gilt international als einer der gefragtesten Make-up-Artisten und zahlreiche prominente Persönlichkeiten, darunter Kevin Costner, Anastasia, Bülent Ceylan und Randi Zuckerberg wurden bereits von ihm geschminkt. Weitere Informationen unter www.rezashari.com. red

Exklusives Beauty-Paket Für MORGENCARD PREMIUM-Inhaber hat Reza Shari ein exklusives Beauty-Paket zusammengestellt: Eine 1,5-stündige Gesichtsbehandlung inklusive verschiedenartiger Seren und Wirkstoff-Cocktails, Masken und Ampullen für die Haut, ein typgerechtes Make-up, inklusive ausführlicher Make-up Beratung sowie eine Handmassage zum Preis von nur 69 Euro statt 145 Euro. Terminvereinbarung unter Angabe der MORGENCARD PREMIUM-Nummer vom 3. bis 17. März. Telefon: 0621/46 27 21 20, Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr. Beim Termin ist die MORGENCARD PREMIUM vorzulegen.