Viel los im Theater Sapperlot

Lorsch.Arnulf Rating fegt am 25. Oktober mit seinem aktuellen Programm „Tornado“ über die Bühne im Theater Sapperlot in Lorsch. Sein aktuelles Kabarettprogramm ist eine Reise in die Welt der Manipulation. Arnulf Rating führt das Publikum auf eine Exkursion in digitale und andere Welten und zeigt, welche Spinner und Spindoktoren am Weltbild drehen. Mit guter Beobachtungsgabe, Scharfsinn und Sprachwitz filtert er aus dem Sprachmüll der Meldungen den Rohstoff heraus.

Wenn Tino Bomelino dienstags in den Park geht, um Senioren mit Enten abzuwerfen, hat er natürlich sein Tagebuch dabei. Alles wird dokumentiert und am 26. Oktober wird er in Lorsch davon berichten.

Sie nehmen kein Blatt vor den Mund und das ist gut so. In ihren Programmen fallen Hans Well und Wellbappn am 10. November über ihre Mitmenschen und politische Köpfe her und sorgen mit geistreichen Texten und fein gesäten Pointen für große Lacher. Nach dem Ende der Kabarettgruppe Biermösl Blosm begann er 2012, gemeinsam mit seinen drei Kindern – Sarah, Tabea und Jonas – aufzutreten.

Die Musik der 20er Jahre hat es ihm schon in seiner Jugend angetan und war in vielen seiner Musikkabarettprogramme vertreten. Am 24. November präsentiert Jo van Nelsen die witzigsten, frivolsten und absurdesten Schlager und Chansons der Jahre 1919 bis 1933 in furiosen 90 Minuten. Am Klavier wird er virtuos begleitet von Pianist Bernd Schmidt. red

