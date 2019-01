Von allem etwas im Theater Sapperlot

Lorsch.Nektarios Vlachopoulos, Slampoet und Humorist, ehemaliger Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund. Viele sagen: Schade, dass den Schülern da ein cooler Lehrer abhanden gekommen ist. Gut aber für das Publikum, denn am 24. Januar wird er auf der Bühne im Theater Sapperlot in Lorsch stehen.

Viele Menschen sind heute verunsichert. Nichts ist mehr wie es war. Es herrscht allgemeine Orientierungslosigkeit. Da steht man morgens auf und schon laufen ungefiltert Tweets, Posts, Links, Fotos und Fake-News über den Ticker. Dies und mehr präsentiert Severin Groebner am 26. Januar in seinem Programm zur Stunde: „Der Abendgang des Unterlands“.

Mit Spannung vorbereitet, ungeduldig erwartet und nun für kurze Zeit zu erleben: Das Chaos-Theater experimentiert, testet, flucht oder feiert öffentlich an seiner neuen noch namenlosen Show. In dieser einmaligen Oropax-Phase verlassen die Brüder bewusst die große Bühne und finden sich in den Wurzeln der Kleinkunst auf den kleineren Brettern wieder, die zum Sprungbrett werden. Gleich zweimal steht Oropax am 15. und 16. Februar auf der Bühne des Lorscher Theaters Sapperlot.

