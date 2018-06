Anzeige

mannheim.Sommerzeit ist Grillzeit. Das schöne Wetter lädt geradezu dazu ein, sich nach einem warmen Tag ein leckeres Stück Fleisch zu gönnen. Doch nicht jeder will selber vorm Grill stehen. Wieso also nicht sich verwöhnen lassen. Im Juli und August genießen MORGENCARD PREMIUM-Inhaber das Big Barbecue zu besonders attraktiven Konditionen im Restaurant „Europa Garten“ des Best Western Plus Delta Park Hotels. Am Samstag, 16. Juni, und am Samstag, 11. August, bietet das Big Barbecue Event ab 18.30 Uhr eine vielfältige Auswahl für alle Grill-Liebhaber.

Einen fruchtigen Cocktail zur Begrüßung, Salatbar – frisch und knackig, klassische Grillsalate, ofenwarmes Baguette, hausgemachte Dressings und Dips, herzhaftes Grillgut „von der Flamme geküsst“ sowie locker leichte Sorbets und Eiscreme verwöhnen den Gaumen. Dazu gibt es kostenfreies Surfen via WLAN. Dort kann man entspannt genießen.

Bei Vorlage der MORGENCARD PREMIUM erhält die zweite Person 50 % Rabatt auf das Arrangement. Eine telefonische Reservierung unter 0621/4 45 10 ist hierzu erforderlich.