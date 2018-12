Walzerkönig, Altbier und Rheinromantik

Düsseldorf.André Rieu ist ein musikalischer Superstar: weltweit als „Walzerkönig“ gefeiert, gehört der niederländische Starviolinist seit dreißig Jahren zu den erfolgreichsten internationalen Top-Acts. Der charismatische Weltstar begeistert seine Fans auf fünf Kontinenten mit der perfekten Mischung aus Walzer, Filmmusik, Musical, Oper und Schlager. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber verbinden den Konzertbesuch mit einem Besuch der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf. Weit über die Landesgrenzen hinaus ist Düsseldorf bekannt für das Altbier und seine Altstadt – die längste Theke der Welt. Und was wäre die Rheinmetropole ohne die Königsallee: Auf dem luxuriösen Einkaufsboulevard reiht sich ein Luxusgeschäft an das andere und das Motto lautet hier „sehen und gesehen werden“.

Donnerstag, 9. Mai: Stadtrundfahrt, TV-Turm und Altstadt Morgens starten die Teilnehmer der MORGENTOUR in Mannheim und nach ihrer Ankunft in Düsseldorf entdecken sie per Bus die Sehens-würdigkeiten rund um die pulsierende Stadt am Rhein und den MedienHafen. Es geht auch ganz hinauf auf den Rheinturm und bei Kaffee und Kuchen entdecken sie Düsseldorf von oben. Am frühen Abend geht es mit dem Nachtwächter in die berühmte Altstadt. Ausgerüstet mit Laterne, Horn und Hellebarde, weiß der Nachtwächter in typischer Gewandung allerlei Interessantes und auch Pikantes über Brauchtum und Alltagsleben vergangener Zeiten zu berichten. In der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“ lassen die Teilnehmer der Reise den Tag beim gemeinsamen Abendessen gesellig ausklingen.

Freitag, 10. Mai: Kulinarischer Rundgang und Konzert Da man in Düsseldorf natürlich nicht nur vom Altbier leben kann, entdecken die Reisenden nach dem Frühstück ein paar weitere Düsseldorfer Spezialitäten und Originale. Im Anschluss haben sie den restlichen Tag freie Zeit für eigene Erkundungen. Am späten Nachmittag geht die Fahrt dann nach Köln, wo sie in der Lanxess-Arena das Konzert von André Rieu erleben. Seine Konzerte sind perfektes Entertainment aus weltbekannten, romantischen und gefühlvollen Melodien sowie zahlreichen Überraschungen, viel Humor und hochkarätigen internationalen Solisten.

Samstag, 11. Mai: Kaiserswerth und Schifffahrt Nach dem Frühstück und Check-out begeben sich die Teilnehmer der MORGENTOUR auf einen Spaziergang durch das historische Zentrum von Kaiserswerth, Düsseldorfs nördlichstem Stadtteil. Rund um den Klemensplatz liegt der malerische Ortskern mit Barockhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Direkt am Rheinufer erhebt sich die malerische Ruine der „Kaiserpfalz Kaiserswerth“ des sagenumwobenen Kai-sers Friedrich Barbarossa. Die Pfalz – ursprünglich aus dem 10. Jahrhundert – war unter Kaiser Heinrich III. ausgebaut und zwischen 1174 und 1184 durch Kaiser Barbarossa erweitert worden. Die Burganlage besteht heute noch aus imposanten Gemäuern, die bis zu viereinhalb Meter dick sind. Vom idyllischen Burgweg mit seiner einzigartigen Lindenallee bietet sich zudem ganzjährig ein herrlicher Blick auf die Pfalz. Von hier aus geht es per Schiff zurück ins Düsseldorfer Zentrum und in einem Brauhaus am Schlossplatz gibt es noch einmal ein zünftiges Mittagessen mit einem Glas Altbier, bevor der Bus die Reisenden nach Hause zurückbringt. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Mannheim

Zwei Übernachtungen im Renaissance Hotel Düsseldorf mit reichhaltigem Frühstücksbuffet

Stadtrundfahrt Düsseldorf

Auffahrt auf den Rheinturm und Kaffee/Kuchen

Nachtwächtertour durch die Düsseldorfer Altstadt mit Drei-Gang-Abendessen in der Hausbrauerei „Zum Schlüssel“

Kulinarische Tour mit typischen Düsseldorfer Spezialitäten und Einrichtungen

Konzertkarte für das André Rieu Konzert in der Lanxess-Arena in Köln, PK2

Geführter Spaziergang durch das historische Zentrum von Kaiserswerth mit 75-minütiger Schifffahrt auf dem Rhein, inklusive Getränken

ein Mittagessen (Tellergericht) im Brauhaus „Goldener Ring“ und ein Glas Altbier

Reiseveranstalter: M-Tours Live Reisen

Donnerstag, 9. Mai bis Samstag, 11. Mai: 599 Euro pro Person im DZ, 75 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

499 Euro pro Person im DZ, 75 Euro EZ-Zuschlag Anmeldung für die Reise ist nur telefonisch unter 0621/392-2334 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr) möglich.

