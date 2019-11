Weihnachtsspecial Capitol

Mannheim.Vom 20. bis 26. November erhalten MORGENCARD PREMIUM-Inhaber 50 Prozent Rabatt auf vier ausgesuchte Vorstellungen im Capitol. Das Angebot gilt für folgende Veranstaltungen:

I Want It All am 28. November: Die Musik von Queen auf den Brettern der Capitol Bühne: Es ist nicht nur die unverwechselbare Musik der legendären Rockband, die das Publikum nach all diesen Jahren immer noch in die Show strömen lässt, sondern nicht zuletzt auch die Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird und die mitreißt.

Gitte Haenning am 30. November: Mit gewohnt fulminanter Stimmgewalt führt Gitte neben ihren wunderbaren Hits, auch vernachlässigte Jazz-Standards in ein frisches Licht. Schwungvoll schlägt sie eine Brücke zwischen all diesen Genres und gibt dabei Geschichten alter Lieben und Leidenschaften ein neues Gewand –immer mit dem Blick nach vorn.

Extrabreit am 6. Dezember: Lange vor den Toten Hosen oder den Ärzten gab es eine deutsche Band, die die Schönheit der Drei-Minuten-Gitarrenhymne mit rotzig-subversiven Texten entdeckt hatte und damit die Charts eroberte: Extrabreit aus Hagen, die Väter des deutschen Pop-Punks.

Musikpoeten am 7. Dezember: In der neuen Veranstaltungsreihe Musikpoeten lädt sich Katja Friedenberg einmal im Jahr deutschsprachige Songwriter unter die Kuppel ein. Am 7. Dezember hat sie Gitarrist Thilo Zirr und Sänger John Melo zu Gast. red 50 % Rabatt Vom 20. bis 26. November auf die hier vorgestellten Veranstaltungen Capitol, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019