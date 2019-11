Weihnachtsspecial Capitol

Mannheim.Vom 27. November bis 3. Dezember erhalten Inhaber der MORGENCARD PREMIUM 50 Prozent Rabatt auf vier ausgesuchte Vorstellungen im Capitol.

HAIR am 12. Dezember 2019: Der junge Claude Bukowski kommt wegen seiner Einberufung zum Wehrdienst nach New York. Er soll in den Krieg ziehen – nach Vietnam. Im Central Park stößt er auf eine Gruppe „Hippies“. Claude ist hin und her gerissen zwischen der Faszination eines anderen, freieren und menschlicheren Amerikas und seinen traditionellen Werten. Das tragische Ende ist vorprogrammiert.

Im Weißen Rössl am 13. Dezember 2019: Das beliebte Kult Musical ist in einer einmaligen Inszenierung von Joerg Steve Mohr, der als Regisseur im Rhein Neckar Raum bestens bekannt ist, letztmalig auf der Capitolbühne zu erleben. Eine abwechslungsreiche Dramaturgie, wunderbare Musik, eine schräge und einfallsreiche Inszenierung und abrupte Stilwechsel – so hat Mohr das Mannheimer Rössl gestaltet.

Evita am 19. Dezember 2019: Die mitreißende Geschichte der Eva Duarte, die vom argentinischen Volk liebevoll Evita genannt wurde. Andrew Lloyd Webber und Tim Rice widmeten der faszinierenden und zugleich höchst umstrittenen „First Lady“ Argentiniens eines ihrer spektakulärsten Musicals. Es erzählt den Aufstieg eines einfachen Provinz-Mädchens zur Schauspielerin und in die High Society von Buenos Aires, wo sie schließlich den hohen Militär Juan Perón kennenlernt.

Let the Sunshine In am 29. Dezember 2019: Die große Premiere des neuen Flower Power Konzerts im Capitol. Mit „Let The Sunshine In“ bringt das Capitol Ensemble Sonne in den grausten Alltag. Zu hören sein werden Songs der Hippie-Generation, in einem farbenfrohen Bühnensetting. Mit Stargast Chris Becker von den Dicken Kindern mit Songs von Joe Cocker. red

