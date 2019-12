Weihnachtsspecial Capitol

Mannheim.Vom 4. bis 10. Dezember erhalten Inhaber der MORGENCARD PREMIUM 50 Prozent Rabatt auf fünf ausgesuchte Vorstellungen im Capitol.

Don Clarke am 9. Januar 2020: In seinem neuen Soloprogramm „SEXundSECHZIG“ plaudert Don Clarke wieder aus dem Nähkästchen. Publikum und Kritiker sind sich gleichermaßen uneinig: „Der kann ja wirklich nichts – Aber das verdammt gut!“.

AC/DX Show am 10. Januar: AC/DX ist zwar nur eine Tribute-Band von vielen, lebt und zelebriert das Original aber wie keine Zweite. Die großen Klassiker der Australier entfalten dank der einzigartigen Umsetzung ihre pure Magie, wie man dies sonst nur in großen Stadien zu spüren bekommt.

Café del Mundo am 25. Januar: Die beiden Musiker vereinen frei und eigen die Genre Klassik, Flamenco und Jazz zu einem neuen ungehörten Sound. Zusammen mit zwei Mannheimer Tänzerinnen haben sie für ihr Heimspiel das packende Programm „The Art of Flamenco“ zusammengestellt.

Walking On Broadway am 2. Februar: In der neuen Musicalshow „Walking On Broadway“ werden die schönsten Musicalmelodien mit den größten Film-Hits kombiniert. In „Walking On Broadway“ ergänzt Stargast Femke Soetenga das Musiktheater-Team des Capitols.

Gardi Hutter am 7. Februar: Was ist zu tun, wenn die Jungen ihren Platz einfordern, die Alten aber noch nicht abtreten wollen? Thema ist der Generationenwechsel, mit all seinen Reibungspunkten, Chancen und Problemen. In Gardi Hutters neuer Inszenierung treffen Musik, Tanz, Theater und Clown aufeinander. red

50 % Rabatt Vom 4. bis 10. Dezember 2019 auf die hier vorgestellten Veranstaltungen Capitol, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.12.2019