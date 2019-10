Weinfestspiel-Jubiläum

Schwetzingen.Die Schwetzinger Weinfestspiele gehen in die 20. Runde und das wird so groß wie noch nie. Im einzigartigen Ambiente der Wollfabrik im Herzen Schwetzingens können nicht nur die aktuellen Jahrgänge der anwesenden Top Winzer, sondern auch die raren und exklusiven Best Barrel Weine verkostet werden.

Am 9. November findet dort von 12 bis 18 Uhr ein Wein Tasting statt, wobei 25 Top Winzer persönlich ihre Weine präsentieren. Bei Michael Lacher und seinem Team aus dem Schlossrestaurant Schwetzingen können durchgängig frisch zubereitete Köstlichkeiten erworben werden.

Ab 19.30 Uhr verwandelt sich die Wollfabrik in eine tosende Jubiläums-Party mit den Musikern um Dominik Steegmüller, die auch mit Größen wie Herbert Grönemeyer auf der Bühne stehen. Das bekannte Trio aus der Veranstaltungsreihe „Acoustic & Wine“ mit Steegmüller, Mathias Buchta und Tobias Nessel bildet dabei das Herzstück. An drei Bars können Gäste Weine und Sekte zu den Köstlichkeiten von Michael Lacher aus dem Schlossrestaurant Schwetzingen erwerben. Der Kartenvorverkauf für die Weinfestspiele läuft über Tischmacher Weine oder den Vorverkaufsshop der Wollfabrik. Weitere Informationen unter www.tischmacher-weine.de. red Verlosung 3x2 Karten Tischmacher – Weinfestspiele 9. November, ab 12 Uhr Wollfabrik, Schwetzingen Einsendeschluss: 22. Oktober Stichwort: Tischmacher

