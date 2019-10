Bei der Weinprobe unter Wasser erwartet die Gäste eine Führung, bei der sie nicht nur einen tiefen Einblick in die Unterwasserwelt, sondern auch in ihre Gläser, gefüllt mit besonderen Weinen aus der Pfalz, bekommen. Das Winzerpaar Melissa und Stefan Bender des Weinguts Bender aus Neustadt-Geinsheim nehmen die Gäste am 28. September, 26. Oktober, 16. November und 7. Dezember mit auf eine ganz besondere Reise für die Sinne. An jeweils drei Stationen in der Ausstellung werden verschiedene Weine vorgestellt. Tickets unter visitsealife.com/de/speyer/events n

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber haben die Chance 1x2 Karten für die Weinprobe am 26. Oktober und am 16. November im SEA LIFE Speyer zu gewinnen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019