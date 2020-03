Mannheim.Nachdem Luke Mockridge mit seinem letzten Liveprogramm „Lucky Man“ neue Maßstäbe gesetzt, und das Publikum dabei auf eine Reise der Selbstfindung mitgenommen hat, wechselt er jetzt die Perspektive: „Welcome to Luckyland“ ist der Blick auf eine Welt, die uns ständig als Dystopie verkauft wird. Aber ist unsere Welt wirklich dem Untergang geweiht, oder kriegt die Menschheit doch noch die Kurve, wenn sie begreift, dass letztendlich jeder Einzelne für sein eigenes Luckyland verantwortlich ist? Die Antworten hierauf erhalten die Zuschauer am 9. Mai (ausverkauft) und am 10. Mai (Zusatztermin, 19 Uhr) in der Mannheimer SAP Arena.

Auch wenn es dem Berufsoptimisten Luke gerade schwer gemacht wird, gibt er wie immer alles, um mit jedem Lachen die Welt um sich herum ein klein wenig zu verbessern. Den Koffer voller Optimismus, Instrumente und Stories über das Leben, die Welt und die Aufgabe, als 90er-Jahre-Kind endlich Verantwortung für die Welt zu übernehmen, macht sich Deutschlands Ausnahmekünstler wieder auf Tour. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020