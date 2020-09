Mannheim.Auch dieses Jahr veranstaltet der Spirituosen- und Tabakfachhandel Falke Exklusive aus Schwetzingen am 17. Oktober ein besonderes Event im ZRM in Mannheim. Unter dem Motto Whisky/Zigarre/Fleisch/Motorrad wird zu einer Whisky- und Zigarrenverkostung eingeladen, die zwischen schönen Motorrädern von Honda, Triumph und Indian Custombikes stattfindet. Dabei werden sechs Whiskys von dem unabhängigen Abfüller „Heidelberg Highlands“ und drei Zigarren aus dem Hause „Davidoff Oettinger Group“, verkostet. Für das leibliche Wohl und die Stärkung zwischen den Whiskys sorgt Grillmeister Lawrence mit einem echt amerikanischen Barbecue. Die Tickets von 99 Euro sind entweder im Ladengeschäft Falke Exklusive in der Carl-Theodor-Straße 27 in 68723 Schwetzingen oder auf der Website www.whisky-zigarren-shop.de erhältlich. red

10 % Rabatt auf den Ticketpreis von 99 Euro. Enthalten sind sechs Whisky-Einzelfassabfüllungen von den Heidelberger Highlands, drei Zigarren aus dem Hause Davidoff und ein amerikanisches BBQ. Whisky/Zigarre/Fleisch/Motorrad Einlass: 17 Uhr Beginn: 18 Uhr ZRM Zworad AG Casterfeldstraße 89-93 68199 Mannheim

Verlosung 1x2 Tickets Einsendeschluss: 29. September Stichwort: Falke Exklusive

