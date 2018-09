Wiesnflair in Ladenburg

Ladenburg.Wem das berühmte Münchner Oktoberfest zu weit entfernt ist, der kommt in diesem Jahr in Ladenburg auf seine Kosten. Am Donnerstag, 20. September, findet ein zünftig-bayerischer Abend im Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg statt.

Der Oktoberfestabend beginnt um 18 Uhr und kostet 25,50 Euro pro Person. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können beim Reservieren von Plätzen für den 20. September besonders profitieren: Jede zweite Person erhält beim Oktoberfestabend im Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg 50 % Rabatt auf den regulären Preis. Das Angebot gilt für maximal acht Plätze pro Reservierung.

Weitere kulinarische Highlights im Herbst: Traditionelles Martinsgansessen ab 11. November sowie der beliebte Weihnachtsbrunch an beiden Feiertagen. Reservierungen werden ab sofort entgegen genommen.

Das Leonardo Hotel Mannheim-Ladenburg begrüßt mit modernem Design und elegantem Interieur, eingebettet in ein harmonisches Farbkonzept, jeden Tag seine Gäste. Das frisch renovierte Hotel begrüßt im Restaurant mit Terrasse seine Gäste zu saisonalen Spezialitäten aus regionalen Zutaten. red

50 % Rabatt auf den regulären Preis Oktoberfestabend 20. September, ab 18 Uhr Leonardo Hotel Mannheim- Ladenburg, Benzstraße 21, 68526 Ladenburg Reservierung unter 06203/93 90

