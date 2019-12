Mannheim.Live, besinnlich und für den guten Zweck: Am 25. Dezember findet ein Benefizkonzert zu Gunsten der Stiftung Water Is Right (WIR) und Aufwind Mannheim im Mannheimer Rosengarten statt. Gründer der Organisation WIR und Mitinitiator dieses Charity-Konzerts, Rolf Stahlhofen, wird an diesem Abend nicht alleine auf der Bühne stehen. Neben Rolf Stahlhofen & Friends betreten auch die Söhne Mannheims sowie der Straßenunterhaltungsdienst mit Gästen die Bühne.

Mit dem Kauf von Tickets für das Konzert wird die Water-Is-Right-Foundation, die sich weltweit der Aufgabe widmet, Wasser als Menschenrecht zu fordern und zu fördern, unterstützt. Ebenso wird der Verein Aufwind Mannheim subventioniert, der eine Einrichtung zur Hilfe von sozial benachteiligten Kindern ins Leben gerufen hat. red

Verlosung 3x2 Karten WIR feiern Weihnachten – Rolf Stahlhofen & Friends und die Söhne Mannheims 25. Dezember 2019, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim Einsendeschluss: 17. Dezember Stichwort: WIR feiern Weihnachten

