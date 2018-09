„Wonderful Worlds“ in der SAP Arena

Mannheim.Starauflauf bei der kommenden Tour „Disney in Concert – Wonderful Worlds“: Neben der ersten „The Voice of Germany“-Gewinnerin Ivy Quainoo und den Musical-Lieblingen um Mark Seibert, Alexander Klaws, Elisabeth Hübert, Anton Zetterholm sowie Sabrina Weckerlin, wurde kürzlich auch die deutsche Pop-Poetin Annett Louisan als Stargast bestätigt.

Am Sonntag, 9. Dezember, können bei „Disney in Concert – Wonderful Worlds“ in der Mannheimer SAP Arena der Alltag vergessen und wundervolle Welten erträumt werden. Nach dem sensationellen Erfolg mit über 100 000 Gästen im vergangenen Jahr haben Disney Fans nun die Chance eine komplett neue Show zu besuchen. Unter dem Motto „Wonderful Worlds“ dürfen die Zuschauer in die schönsten musikalischen Filmwelten der Disney Meisterwerke eintauchen. Sie erwartet eine fantastische Reise durch schneebedeckte Wälder, weit entfernte Galaxien, kristallklare Gewässer und endlose Sandstrände. Eine riesige Leinwand zeigt die entsprechenden Filmausschnitte.

Die sieben Solisten, grandiose Special Effects und weitere Highlights sorgen für ein ganz besonderes Live-Erlebnis für alle Zuschauer. Das „Hollywood-Sound-Orchester“ tritt unter der Leitung von Dirigent Wilhelm Keitel auf und Jan Köppen als Moderator wird ebenfalls nicht fehlen. red

10 % Rabatt Disney in Concert 9. Dezember, 19 Uhr SAP Arena, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.09.2018