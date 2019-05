Mannheim.Vom 29. Mai bis 10. Juni 2019 darf sich Mannheim auf ein ganz besonderes Live-Event freuen. Wille Entertainment gastiert mit „Yakari und Kleiner Donner – die einzigartige Pferdeshow für die ganze Familie“ auf dem Neuen Messplatz.

Die Show basiert auf der Zeichentrick-Serie „Yakari“, die seit Jahren zu den beliebtesten deutschen TV-Formaten für Kinder gehört. Seit März 2018 werden der kleine Sioux-Indianer und seine Freunde von Wille Entertainment auf großer Deutschland-Tour zum Leben erweckt. Besonderheit dabei: In der europaweit einzigartigen Show für die ganze Familie werden nicht nur echte Schauspieler, sondern auch echte Pferde zu erleben sein. Temperamentvolle Appaloosa-Schecken werden Yakaris tierische Freunde Kleiner Donner, Großer Grauer und Schneller Blitz darstellen.

Kostüme, Kulissen und Storyline werden in enger Absprache mit den Yakari-Machern gestaltet, so dass die Welt der Zeichentrickserie 1:1 in die Realität übertragen werden kann. Spielort der Show ist das größte Indianerzelt der Welt, in dem bis zu 800 Yakari-Fans Platz nehmen können.

