„Zauberhafte Momente“ bei der Chrysanthema Lahr

Lahr.Abwechslungsreich, spannend und vor allem bunt ist die Chrysanthema in Lahr. Das in Europa einzigartige Blumen- und Kulturfestival ist jedes Jahr aufs Neue ein besonderer Augenschmaus: Mit neuen Ideen aus Japan kehrten die Organisatoren in diesem Jahr aus der Partnerstadt Kasama in Japan zurück.

In der Zeit vom 19. Oktober bis 10. November dürfen sich die Morgentour-Teilnehmer auf üppige Themenbeete zum Jahresmotto „Zauberhafte Momente“ freuen. Zwei ganz besondere Highlights befinden sich im asiatischen Bereich am Urteilsplatz: Neben einer 250-blütigen, japanischen Ozukuri-Pflanze, auch Tausendblüter genannt, werden erstmals lebensgroße japanische Blütenfiguren zu sehen sein.

Die MORGENTOUR-Teilnehmer können die bunte Blütenpracht in Lahr am Mittwoch, 6. November, gemeinsam erleben und sich von ihr verzaubern lassen. Umrahmt wird das Festival von einem bunten Veranstaltungsprogramm. Auf einem Rundweg durch die historische Innenstadt von Lahr erleben Gäste die Chrysantheme in unterschiedlichster Form – faszinierende Blumenbeete, künstlerische Blumenwagen und üppigen Häuserschmuck mit ausgefallenen Kaskadenchrysanthemen.

Ein Großteil der Chrysanthemen-Produkte wird in Lahr und der Region hergestellt. Die gastronomischen Stände bieten leckere Produkte aus regionaler Herkunft an. Von 14 bis 15.30 Uhr erwartet die Teilnehmer der MORGENTOUR eine genussreiche Kochshow auf dem Marktplatz, während der sie leckere Gerichte mit Speisechrysanthemen kosten können. red

Ablauf:

8.30 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Stadtführung

12.15 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

16 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18 Uhr: Ankunft in Mannheim Mittwoch, 6. November, 46 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

36,80 Euro

