ZAZ, oder die Grande Dame des French Pop

schwetzingen.Es ist 2019 und ZAZ, die Grande Dame des French Pop, ist endgültig zurück – zurück in den Charts, zurück auf Tournee. Am 4. August ist sie um 19.30 Uhr in Schwetzingen im Schlossgarten zu erleben. Im November erschien „Effet miroir“, das dritte Album von ZAZ, und enterte direkt die dritte Position der Deutschen Album-Charts. „Effet Miroir“ kombiniert Elemente von Chanson, südamerikanischen Gitarren, Pop, Salsa und Rock. Es ist ein Album der Hoffnung und Ausdruck der Überzeugungen der international gefeierten Künstlerin.

So wirft „Effet miroir“ ein Licht auf unterschiedliche Gesichter und Genres, ganz so wie die Vielfalt der Menschen, die ZAZ auf ihren Jahren des Reisens, Auftretens und Erkundens in aller Welt beobachten konnte. Im Anfang März veröffentlichten Video zu einem der Songs, „Demain c’est toi“ (dt. „Morgen bist du es“), spielt dieser Effekt eine Rolle: Während ZAZ am malerischen Strand von Camargue spazieren geht, mit einem süßen blonden Mädchen und einem Mann an ihrer Seite, spiegelt sich der Horizont ein ums andere Mal und reflektiert damit die tiefsinnigen Zeilen des Songs, in dem sich ZAZ zu sanften Piano- und Streicherklängen mit den Wegen der Liebe und des Lebens auseinandersetzt – und von einem Kind in der Zukunft träumt.

Nachdem sie innerhalb von vier Jahren drei Welt-Tourneen vollendet hatte, gönnte sie sich eine Schaffenspause im ZAZschen Sinne: voller Energie und Leidenschaft. Nicht nur, dass sie das Album Gipsy Traffic ihres Gitarristen Guillaume Juhel produzierte, sie rief auch ein sozial engagiertes Festival in Crussol, Ardèche (Südfrankreich), ins Leben und begann zu malen.

Ihr Verve und Esprit, ihre heisere Stimme und ihre stilistische Bandbreite von Gypsy-Swing bis Singer-Songwriter, Chanson oder französischem Pop machen ZAZ nicht nur zu einer außerordentlichen Musikerin, sondern auch zu einer grandiosen Entertainerin. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. red

Verlosung 5x2 Karten

ZAZ

4. August, 19.30 Uhr Schlossgarten, Schwetzingen

Einsendeschluss: 9. Juli

Stichwort: ZAZ

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019