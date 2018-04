Zeller Keramik und Vogtsbauernhof

Anzeige

Harmersbach/Gutach.Die Zeller Keramik Manufaktur mit ihrer über 200-jährigen Geschichte steht für hochwertigste Qualitätsarbeit in der Fertigung von Keramikgeschirren. Heute wie einst setzt die Zeller Keramik auf echte Handarbeit und kombiniert einen den Anforderungen der Zeit entsprechenden Produktionsablauf mit meisterlicher Handwerkskunst. Die Formen werden von Hand gegossen, viele Elemente der weltberühmten Dekore „Hahn und Henne“, „Favorite“ oder „Alt Straßburg“ sind handgemalt und können von den Teilnehmern der MORGENTOUR am 1. Juni bestaunt werden.

Am Anfang steht das Material. Einst wie heute ist die Rezeptur der Steingutmasse, die exklusiv für die Zeller Keramik gefertigt wird und in wesentlichen Teilen aus tonigen Erden, weißbrennendem Kaolin, Feldspat, Kalkspat und Quarzsand besteht, top secret. Was zählt ist das Ergebnis und das kann sich sehen lassen. Denn der hochwertige Scherben aller Dekore seit über zehn Jahren ist kantenstabil, mikrowellengeeignet und spülmaschinenfest und trägt, ganz umweltbewusst, nur cadmium- und bleifreie Glasuren.

Der Vogtsbauernhof ist das einzige Hofgebäude des Schwarzwälder Freilichtmuseums, das noch an seinem Originalstandort steht. 1612 wurde das Haus errichtet. Als erstes Museumsgebäude wurde es 1964 Besuchern zugänglich gemacht. Es steht im Museum für den Gutachtäler Haustyp. In der Wohnstube des Altbauernpaares, dem sogenannten „Stüble“, erwachen die 60er Jahre. Es ist noch annähernd so erhalten, wie es 1965 von den letzten Bewohnern verlassen wurde. Typische Störhandwerke zeigt eine andere Schwerpunktausstellung im Hof.