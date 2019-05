Zigarrengenuss auf dem Neckar

Heidelberg.Rauchige Premiere auf dem Wasser: Als Hommage an den Genuss versteht sich das erste „Smoke on the Water“, das am 20. Juli auf der „MS Königin Silvia“ stattfinden wird. Das Schiff sticht mit Genussrauchern und ausgewiesenen Freunden einer guten Zigarre von Heidelberg aus in See.

Fünf Stunden lang werden sie auf dem modernen Fahrgastschiff fachsimpeln, Freunde und Gleichgesinnte treffen oder einfach nur genießen. Dazu gibt es einen Begrüßungs-Prosecco, ein großes Buffet, Blues und Jazz von Razem Rübel und eine schöne Auswahl an Zigarren; alles im Eintrittspreis von 99 Euro enthalten.

Außerdem bieten die Veranstalter und ihre Partner Cocktails an, die Whisky-Spezialisten von „Heidelberger Highlands“ verschiedene schottische Whiskys jeweils zu moderaten Preisen. Stefan Schwarzer von „Schwarzer Rabe“ wird eigene Chutneys, Saucen und Senf dabei haben. Mit einem Stand sind außerdem die Zigarrenmanufakturen Don Stefano und Agio Cigars vertreten.

„Smoke on the Water“ dürfte das größte Fest der Zigarrenraucher in Nordbaden werden. Beginn ist um 18.30 Uhr. Veranstalter ist der Schwetzinger Whisky- und Zigarrenhändler Falke exklusive, wo man auch die Tickets online unter www.whisky-zigarren-shop.de erwerben kann. red

10 % Rabatt; Smoke on the Water; 20. Juli, 18.30 Uhr; Schifffahrt auf der MS Königin Silvia, Heidelberg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.05.2019