Zuhause in der Region – die REWE Südwest

Anzeige

Mannheim-Region.REWE gehört zur genossenschaftlichen REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Der REWE Supermarktbereich ist in sechs Regionen unterteilt. Die REWE Region Südwest ist ein bedeutender Nahversorger in fünf Bundesländern: in Baden-Württemberg, im Saarland und in Teilen von Hessen, Rheinland Pfalz und Bayern. Hauptsitz der REWE Südwest mit Dienstleistungszentrum, umfangreichem Lager und Frischezentrum liegt in Wiesloch. Von hier und dem Lagerstandort in Bondorf bei Stuttgart werden täglich über 500 REWE und 150 nahkauf Märkte der Region zum Beispiel mit erntefrischem Obst und Gemüse, Blumen, Fleisch und Molkereiprodukten beliefert.

Insgesamt sind 18 600 Mitarbeiter in den Märkten, dem Dienstleistungszentrum sowie den zwei Logistikstandorten für die REWE Südwest tätig. Über 770 Auszubildende finden hier ein breites Lehrstellenangebot unter anderem als Kauf-leute im Einzelhandel, Fachver-käufer im Lebensmittelhandwerk, Fachkräfte für Lagerlogistik oder Groß- und Außenhandelskaufleute. Nach bestandener Abschlussprüfung und bei guten Leistungen bietet REWE eine Übernahmegarantie an. Das Unternehmen trägt mit seinen Verwaltungsbereichen sowie REWE Märkten das Qualitätssiegel „berufundfamilie“. Dieses wird von der berufundfamilie GmbH und der gemeinnützigen Hertie-Stiftung an Unternehmen mit hoher Kompetenz im Einsatz für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie vergeben. red