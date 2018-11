Anmeldung für Masters startet

Mannheim.Die Termine für die 25. Auflage des MorgenMasters stehen fest. Den Auftakt macht traditionell das Hallen-Turnier bei der Spvgg Ketsch am 29. Dezember in der Neurotthalle, am 9., 11. und 13. Januar wird in Lampertheim (Jahnhalle) der Sieger beim zweiten der fünf Qualifikationsturniere für das große Finale am 20. Januar in der GBG Halle am Herzogenried ermittelt.

Dort finden auch der dritte (12. Januar), vierte (13. Januar) und fünfte (15./16. Januar) Quali-Wettbewerb statt. Titelverteidiger ist Fußball-Regionalligist SV Waldhof. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares setzte sich im Finale 2018 vor 400 Zuschauern mit 2:0 gegen Fortuna Heddesheim durch.

Das AH-Turnier der Ü-50-Teams wird am 18. Januar in der GBG Halle angepfiffen, die Ü-35-Mannschaften spielen am 19. Januar.

Finale am 20. Januar

Die Anmeldung für die größte Hallenturnierserie der Kurpfalz läuft ab sofort. Interessierte Vereine können sich unter der E-Mail-Adresse anmeldung@morgenmasters.de für die Qualifikationswettbewerbe vormerken lassen. Die Frist endet Ende November. Die Masters-Ausgabe 2019 wird auf Kunstrasen gespielt. Hauptsponsor ist wie in den Jahren zuvor die Firma Bauhaus, derzeit wird noch ein zweiter Hauptsponsor gesucht. jb

