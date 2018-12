Ausrichter Ketsch ist bereit

KETSCH.Für die Spvgg 06 Ketsch ist das erste MorgenMasters-Qualifikationsturnier heute ein ganz besonderer Termin. Nicht allein, dass die Landesliga-Mannschaft von Trainer Frank Eissler als Lokalmatador und Gastgeber antritt, viel mehr startet sein Team als Titelverteidiger. „Im Vergleich zum Vorjahr, wo wir nach dem ersten Turniertag kurz vor dem Aus standen, haben wir nun eine komplett andere Mannschaft auf dem Feld“, sagt Eissler. „Von daher steht ein großes Fragezeichen dahinter, was wir erreichen können.“

Daher nominierte der Ketscher Trainer sein Hallenteam nach körperlichen Gesichtspunkten. Mit dabei sind Spieler, die dynamisch, wendig und beidfüßig sein sollen. Als härtesten Gruppenkonkurrenten erwartet Eissler den Kreisligisten SC Rot-Weiß Rheinau. Gespannt sein darf man auf das Rheinauer Ortsduell, da mit dem A-Ligisten TSG Rheinau ein weiterer Club aus dem Mannheimer Stadtteil in Gruppe 1 vertreten ist. TSG-Trainer Niki Antos spielt die Bedeutung dieses Duells jedoch herunter. „Es ist ein Spiel wie jedes andere.“ Die weiteren Gruppengegner heißen TuS Altrip (B-Klasse) und FC Sportfreunde Dossenheim II (A-Klasse).

Favorit in Gruppe 2 dürfte zweifelsohne der Landesligist Ludwigshafener SC sein. Sowohl der Kreisligist Spvgg 06 Ketsch II als auch die A-Ligisten KSC Schwetzingen und die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen dürften sich dahinter einreihen. „Die Jungs wollten unbedingt teilnehmen“, entdeckte DJK-Trainer Marco Rocca einen gesunden Ehrgeiz in seinem Team. „Mit dem KSC und Ludwigshafen haben wir zwei spielstarke Gegner, die mit Sicherheit mit technisch versierten Spielern auflaufen werden.“ Nicht mehr als die Außenseiterrolle dürfte in dieser Gruppe dem B-Ligisten SpVgg 07 Mannheim zufallen.

Zwei Favoriten von außerhalb

Einer der Favoriten ist in Gruppe 3 beheimatet. Den Verbandsligisten FV Dudenhofen fordern Kreisligist SV Enosis Mannheim, die A-Ligisten SV Rohrhof und SC Pfingstberg/ Hochstätt sowie der B-Ligist SC Rot-Weiß Rheinau II. „Wir werden mit einer jungen Mannschaft antreten. In der Halle ist das Tempo sehr hoch und es gibt viele Eins-gegen-Eins-Situationen. Wir sind gespannt, wie sich unser Team da schlägt“, freut sich Pfingstbergs Trainer Maik Meissner auf den Budenzauber.

Auch in Gruppe 4 kommt der Favorit von außerhalb des Fußballkreises. Der Kreisligist SG Horrenberg überzeugte im Vorjahr mit seinem Vorstoß ins Halbfinale. Mit dem FV 08 Hockenheim ist ein weiterer Kreisligist am Start, komplettiert wird mit den A-Ligisten TSV Neckarau, FV Fortuna Heddesheim II und FC Viktoria Neckarhausen. „Die Jungs sind heiß auf die Halle und wollen da etwas reißen“, berichtet Viktoria-Coach Christian Michler.

