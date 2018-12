Bei den „Turnern“ ist der Spaß zurück

Lampertheim.Ein Lächeln in den Gesichtern der Spieler – das hat es in der laufenden Saison beim TV Lampertheim bisher sehr oft gegeben. Schließlich ist bei den Rot-Weißen der Spaß am Fußball zurückgekehrt, nachdem die Spielzeit 2017/2018 für den Mitausrichter der MorgenMasters-Serie keine wirklich schöne war. Zwar schaffte der TVL II in der Kreisliga B Bergstraße am Ende doch noch sicher den Klassenerhalt, doch für die erste Mannschaft waren es bittere Zeiten in der Gruppenliga Darmstadt.

Nachdem das Team wegen Personalmangels am 25. Februar 2018 nicht zum Punktspiel bei Rot-Weiß Walldorf antreten konnte, stand der Abstieg aus der Gruppenliga nach dreimaligem Nichtantreten fest. Der Club aus dem Lampertheimer Sportzentrum Ost musste sich für die Saison 2018/2019 neu formieren. So wurde die zweite Mannschaft aus der B-Liga abgemeldet und aus den verbliebenen Spielern des Gruppenliga- und des B-Liga-Kaders eine neue Mannschaft für die Kreisoberliga Bergstraße geformt – und das mit großem Erfolg: Die Lampertheimer überwintern hinter Spitzenreiter FSG Riedrode mit nur zwei Punkten weniger auf Platz zwei. Großen Anteil daran, dass der Spaß ins Sportzentrum Ost zurückgekehrt ist, hat der neue TVL-Trainer Rudi Kecskemeti. Beim 35. TVL Hallen-Cup am 9., 11. und 13. Januar 2019 wird der erfahrene Coach aus Mannheim-Schönau aber seinem Co-Trainer Sebastian Heilmann die Leitung überlassen. „Ich werde mich da im Hintergrund halten, aber natürlich wollen wir das Turnier in unserer Halle gewinnen“, gibt Kecskemeti nicht nur für seinen Assistenten eine klare Marschroute aus.

Im Erfolgsfall würde das dann für den TVL die Titelverteidigung bedeuten, denn im Januar 2018 konnten die Hausherren erstmals seit 2012 wieder das eigene Turnier gewinnen. Als Sieger zogen sie beim 34. TVL Hallen-Cup direkt ins MorgenMasters-Finalturnier in Mannheim ein. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018